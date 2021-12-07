Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным. На реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей. Согласно заключению Счетной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного Минэкономразвития).

Нефтегазовые доходы

В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году - снижение до 6,5%, в 2024 году - до 5,7%. Это связано с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals и на природный газ, а также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год прогнозируется в объеме 9,542 трлн рублей, при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн рублей, а дополнительные нефтегазовые доходы - 3,397 трлн рублй. В 2023 и 2024 годах объем нефтегазовых доходов, согласно прогнозу, составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн рублей, из них базовые нефтегазовые доходы составят 6,483 трлн рублей и 6,467 трлн рублей, дополнительные нефтегазовые доходы - 2,71 трлн рублей и 2,096 трлн рублей соответственно. Базовые нефтегазовые доходы рассчитаны на основании базовой цены на нефть - $44,2, $45 и $45,9 за баррель в 2022-2024 годах.

В части ненефтегазовых доходов в 2022-2024 годах прогнозируется незначительное снижение их доли в ВВП - с 11,6% до 11,4%. Доля нефтегазовых доходов в 2022-2024 годах в общем объеме доходов федерального бюджета снижается с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов увеличивается с 61,9% до 66,8% соответственно.

В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн рублей.