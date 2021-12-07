Власти Крыма ввели мораторий на решение "Черноморнефтегаза" о продаже газа на бирже

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Мораторий введен на решение ГУП "Черноморнефтегаз" о переходе на новую процедуру продажи газа, при которой закупки потребителями Крыма должны осуществляться в авансовом режиме на бирже. Об этом сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

Ранее СМИ сообщали, что "Черноморнефтегаз" предложил потребителям газа из Крыма и Севастополя в 2022 году перейти на новую процедуру закупки, согласно которой она будет осуществляться в авансовом режиме на бирже. Сообщалось, что ряд крупных предприятий назвал новые условия противоречащими законодательству.

"Сегодня на это решение я наложил мораторий до конца недели. То есть оно сейчас не будет применяться в связи с тем, что любые решения, которые ухудшают положение потребителя, в данном случае у них растет цена, должны приниматься только после обсуждения в Общественной палате, в парламенте, с участием ассоциации промышленников, тех предприятий, которых это касается", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что новую процедуру закупки предполагается применять в отношении крупных должников. Он подчеркнул, что окончательного решения еще нет, оно будет принято после анализа на текущей неделе.

Говоря о причинах, по которым "Черноморнефтегаз" предложил перейти на новую процедуру закупки газа, Аксенов отметил, что ранее компания не включала в тариф расходы за транспортировку газа по своим сетям. "Провели работы по кадастрированию, включению в имущество, но это не значит, что для конечного потребителя должна кратно увеличиться стоимость", - отметил Аксенов.