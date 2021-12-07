МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay. Об этом говорится в сообщении Wildberries во вторник.

"ВТБ и крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries объявляют о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay", - говорится в сообщении.

Использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries. Как ожидают в компаниях, в ближайший год системой воспользуются до 4 млн человек. Интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию, отмечается в материале.

На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение 2022 года его функционал будет расширен новыми сервисами, в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries обеспечит покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке.