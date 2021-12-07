ПМХ инвестировал в модернизацию углеобогатительной фабрики в Кузбассе 677 млн рублей

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) инвестировал 677 млн рублей в модернизацию углеобогатительной фабрики "Берёзовская", одной из старейших в Кузбассе. Это позволит предприятию увеличить объемы переработки угля, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"В АО "ЦОФ "Берёзовская" завершено масштабное обновление производственных мощностей, его целью было расширение технологических возможностей предприятия по переработке угля с различной степенью обогащения. Объем инвестиций в проект составил 677 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ПМХ, фабрика восстановлена и возобновила работу после пожара, который произошел в июне этого года в одном из производственных цехов. Общая площадь возгорания тогда составила 2 тыс. кв. м. Новое оборудование закуплено, установлено и запущено. Ожидается, что по итогам года будет увеличен объем переработки угля, поступающего на фабрику со входящей в состав холдинга шахты им. С. Д. Тихова. Также, по прогнозам, вырастет и выход угольного концентрата, востребованного в металлургии.

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) "Берёзовская" входит в состав ПМХ. Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".