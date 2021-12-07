Власти могут поддержать малые компании в геологоразведке платиноидов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ изучает возможность поддержки малых компаний, которые займутся геологоразведкой металлов платиновой группы, сообщил ТАСС замглавы министерства Алексей Беспрозванных.

"Сегодня мы фокусируем внимание также на поддержке юниорных проектов. Совместно с отраслевым сообществом прорабатывается вопрос развития рынка малых геологоразведочных, так называемых юниорных, компаний", - сказал он.

Министерство рассчитывает, что это положительно повлияет на смежные отрасли экономики.

В Минпромторге уточнили, что речь идет о частных компаниях, которые займутся геологоразведкой по металлам платиновой группы.

По словам Беспрозванных, министерство разрабатывает дорожную карту развития отрасли драгоценных металлов. "Постоянно идет доработка с учетом изменяющихся условий, которые сегодня на рынке. И как раз недавно я проводил рабочую группу, которую мы создали с золотопромышленниками. Мы хотим сделать акцент и на объеме золотодобычи, и, что самое важное, на переработке и добавленной стоимости продукции", - сказал он.