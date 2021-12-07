Samsung объявила о назначении новых руководителей подразделений

ТАСС, 7 декабря. Технологический гигант Samsung Electronics во вторник объявил о новых назначениях на руководящие должности в рамках "следующего этапа роста компании". Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой южнокорейского концерна.

"Samsung Electronics объявляет о [назначении] новых руководителей [подразделений]", - говорится в заявлении. В частности, объединенное подразделение по производству мобильных устройств, телевизоров и бытовой электроники будет возглавлять Хан Чжонхи. В свою очередь Кён Гехён, ранее занимавший должность генерального директора Samsung Electro-Mechanics - подразделения по выпуску электронных комплектующих - возглавит производство полупроводников.

Перестановки компания мотивирует необходимостью укрепить свою конкурентоспособность.

Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung Electronics специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования и чипов памяти.