Омская область выделит 12 муниципалитетам 41 млн рублей на закупку угля для котельных

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился выделить из резервного фонда 12 сельским районам 41 млн рублей на поддержание нормативного запаса угля в котельных, перебои с поставками которого начались из-за резкого роста цен на этот вид топлива. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Перебои с поставками угля в Омской области начались в ноябре. В середине месяца региональная прокуратура сообщила о проведении проверки из-за риска срыва поставок этого вида топлива в разгар отопительного сезона. Ведомство также обратилось в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуры Новосибирской и Кемеровской областей с просьбой организовать проверку законности действий поставщиков угля, расположенных на этих территориях.

"Значит, проводим областную межведомственную комиссию по ЧС, где необходимо принять решение о выделении из резервного фонда Омской области 41 млн рублей. Главы районов прорабатывают детально все нюансы с министерством финансов по вопросам дополнительных средств", - цитирует пресс-служба Буркова.

В правительстве отметили, что в тарифах на тепловую энергию на текущий год была учтена цена на уголь около 3,5 тыс. рублей за тонну. В ноябре стоимость этого вида топлива превысила 5 тыс. рублей за тонну. "Теплоснабжающие организации оказались не в состоянии формировать запас угля в необходимом объеме из-за выпадающих доходов. Действующим законодательством тарифы на тепловую энергию устанавливаются на финансовый год и не подлежат пересмотру", - отмечается в сообщении.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области подсчитало, что 12 районам, где возникли перебои с поставками топлива, необходимо 61,1 млн рублей на компенсацию выросших расходов на закупку угля. "В соответствии с установленным законодательством порядком решено на эти цели предоставить районам бюджетные кредиты и выделить средства резервного фонда региона, - отметили в правительстве. - В свою очередь муниципальным образованиям предстоит мобилизовать собственные резервы за счет увеличения на конец года налоговых и неналоговых поступлений, а также остатков средств, не закрытых бюджетными обязательствами".

В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов. В настоящий момент в регионе около -20 градусов.