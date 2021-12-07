Шольц заявил, что будущий кабмин ФРГ продолжит поддержку Украины как транзитера газа

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Германии сохранит свою позицию насчет статуса Украины как страны - транзитера газа. Об этом заявил во вторник будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц после подписания коалиционного договора.

"Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа, - сказал он. - Мы будем это делать и дальше".

По словам Шольца, Берлин "настаивает на целостности границ Украины". "Мы делаем ставку на то, что нормандский формат может повлиять на улучшение ситуации", - добавил Шольц.

Не стоит спекулировать

Будущий министр по делам климата, энергетики и экономики Роберт Хабек со своей стороны отказался спекулировать о будущем проекта "Северный поток - 2" в контексте ситуации на Украине.

"Северный поток - 2" не сертифицирован, проверка продолжается. В тот период, пока идет проверка, мы будем с политической точки зрения говорить о том, как могут быть сведены воедино политическая ситуация на Украине и европейские возможности добиться деэскалации", - сказал он.

Новое правительство ФРГ будет приведено к присяге, как ожидается, 8 декабря. В него войдут "зеленые", которые раньше называли "Северный поток - 2" ошибочным проектом.

Германии требуется больше газа, чтобы перейти на альтернативные источники энергии. ФРГ сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики.

О проекте

В середине ноября Федеральное сетевое агентство, которое проводит экспертизу, сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой дочерней компании. В Nord Stream 2 AG принято решение создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Когда процедура сертификации будет возобновлена, Федеральное сетевое агентство Германии должно определить, соответствует ли дочерняя компания нормам немецкого и европейского законодательств.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались.