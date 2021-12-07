Суд в Москве оштрафовал Google еще на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве во вторник оштрафовал Google на 14 млн рублей по четырем эпизодам отказа удалить запрещенный контент. Общая сумма штрафов Google за это правонарушение составила 58 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Мировой судебный участок Таганского района оштрафовал Google на 14 млн рублей по четырем протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)", - сказали в суде.

С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента по ст. 13.41 КоАП РФ российскими судами зарубежные интернет-платформы привлечены к административной ответственности: Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей, с учетом сегодняшних решений суда Google должен выплатить 58 млн рублей.

По данным Роскомнадзора, на данный момент TikTok оплатил штрафы полностью, Facebook оплатил восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей, Google - три штрафа на 6 млн рублей. За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на 44 млн рублей, у Google - 13 штрафов на 31,5 млн рублей.