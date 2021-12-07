Дорогу к трем новым микрорайонам протяженностью 1,3 км построили в Кемерове по нацпроекту

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Новая дорога протяженностью 1,3 км построена между Ленинским районом города Кемерово и Кемеровским районом, чтобы обеспечить транспортную доступность трех строящихся в этой черте жилых микрорайонов, сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

"Новая дорога сделает движение в этой части Ленинского района Кемерова более безопасным и удобным. Здесь в ближайшее время будет сдано почти 200 тыс. кв. м жилья и социальных объектов, поселятся более 3 тыс. семей. Мы заранее обеспечиваем транспортную доступность данного района. Проект предусматривает безопасное движение для общественного транспорта, большого потока автомобилей, а также для пешеходов, велосипедистов, мам с колясками, маломобильных жителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Ожидается, что ежедневно по новой дороге будут проезжать порядка 3 тыс. автомобилей, по мере сдачи жилья трафик будет увеличиваться. В планах запустить на участке движение общественного транспорта, для этого уже установлены четыре остановочных павильона.

Объект построен по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Стоимость нового участка дороги составила более 473 млн рублей, из которых 445,9 млн рублей выделены из федерального бюджета, еще 27,1 млн рублей софинансировал региона.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.