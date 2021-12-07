"Почта России" открыла в технопарке "Сколково" лабораторию клиентского опыта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Почта России" открыла лабораторию клиентского опыта в технопарке "Сколково". Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"7 декабря "Почта России" открыла в технопарке "Сколково" новое отделение, которое станет зоной тестирования и пилотирования инновационных услуг для клиентов компании. В мероприятии приняли участие генеральный директор "Почты России" Максим Акимов и председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что технологические стартапы смогут предлагать "Почте России" пилотные проекты и внедрять свои продукты в бизнес-процессы компании, а формат классического отделения даст возможность тестировать решения сразу в реальных условиях.

В настоящее время внутри лаборатории установлена интеллектуальная система видеоаналитики, с помощью которой будет возможно составить тепловые карты и оценить, какие услуги наиболее востребованы. На рабочих местах операционистов внедрены системы речевой аналитики Tell2Sell, которые помогут находить узкие места в общении с клиентами, улучшая разговорные скрипты, а также оптимизировать процесс оказания услуг.

Кроме того, для создания комфортных условий для клиентов с особыми возможностями здоровья в одном из окон установлено устройство "Чарли", представляющее собой умный микрофон и хаб, который переводит речь в текст.

В отдельном помещении расположено медицинское кресло, где клиенты смогут пройти обследование и получить ЭКГ. В будущем его заменит единое решение медицинской диагностики, для разработки которого "Почта России" сотрудничает с "Лабораторией инноваций и интернета вещей в здравоохранении Сколково".

Кроме того, в отделении установлены два "умных" зеркала, в режиме близком к реальному времени дающие возможность виртуально примерить и заказать одежду из партнерских интернет-магазинов и маркетплейсов. Также в отделении есть зоны почтоматов.

"Почта" постоянно работает над тем, чтобы сделать свои сервисы доступнее, быстрее, качественнее и комфортнее для клиентов. Для лаборатории мы планируем установить контрольный срок, когда будем проводить анализ каждой из технологий и услуг - насколько они помогают в достижении нашей стратегической цели. Уверен, что наиболее успешные из них появятся и в других отделениях по всей России", - приводятся в сообщении слова Акимова.