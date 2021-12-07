Власти Марий Эл выделят более 11 млн рублей на ремонт коллектора после аварии в Звенигово

ТАСС, 7 декабря. Ликвидация аварии на канализационном коллекторе в городе Звенигово Республики Марий Эл, из-за которой без холодного водоснабжения остались 7 тыс. человек, потребует более 11 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства региона, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"В результате обрушения верхних сводов железобетонного трубопровода, из которого выполнен канализационный коллектор по улице Гагарина, в городе Звенигово произошла очередная авария. <…> В соответствии с разработанным сметным расчетом для ликвидации данной аварийной ситуации необходимо 11,36 млн рублей. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил министру финансов Алексею Торощину выделить данные средства из резервного фонда правительства республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии от холодного водоснабжения было отключено 7 тыс. жителей.

По данным пресс-службы, на устранение аварийных ситуаций на канализационном коллекторе в городе Звенигово за последние 4 года из резервного фонда правительства Республики Марий Эл было выделено 78 млн рублей. На данный момент реализуется проект по реконструкции очистных сооружений канализации в городе Звенигово, также на ближайшие три года запланировано строительство трех водозаборов в деревне Сергушкино, поселке Мочалище и Красногорский. Всего на данные цели направлено около 560 млн рублей.