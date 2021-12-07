На Сахалине начал работать новый рыбоводный завод мощностью в 27 млн мальков в год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Новый рыбоводный завод начал работать на реке Оненуси в Невельском районе на юго-западном побережье Сахалина. В дальнейшем он сможет воспроизводить до 27 млн мальков тихоокеанских лососей в год, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Сахалине начал работать новый рыбоводный завод. С выходом на проектную мощность предприятие в Невельском районе сможет воспроизводить до 27 млн мальков тихоокеанских лососей в год. В этом году заложили на инкубацию первые 2,5 млн икринок кеты", - рассказали в правительстве региона.

По информации областных властей, новый завод - инвестиционный проект рыбопромышленной компании "Каниф". Общий объем вложений оценивается в 150 млн рублей. Строительство будет завершено в следующем году. Сейчас введены две очереди. Современный завод оборудован почти сотней высокоэффективных инкубаторов типа "Бокс" и "Аткинс".

Питомник завода площадью 2 тыс. кв. м обеспечит содержание 30 млн личинок в период выдерживания. Для постепенной адаптации мальков на территории завода также обустроен пруд, рабочий объем которого составляет 350 кубометров. Суммарная емкость питомника и пруда позволит получить 27 млн штук молоди кеты в год. Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, построили линию электропередачи и установили резервный генератор, сообщили в пресс-службе.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию третью очередь завода. Будут обустроены самотечный технический водовод и ограждение, выполнено благоустройство территории, рассказали в пресс-службе.

Создание новых рыбоводных заводов очень важно для рыбной отрасли Сахалинской области, так как именно они обеспечивают стабильные подходы кеты в островном регионе. Преимущественно вся вылавливаемая кета в области имеет искусственное происхождение.