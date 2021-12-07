Бывший афганский вице-президент заявил, что все частные банки страны обанкротились

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил во вторник с утверждением, что все частные кредитные организации в стране стали банкротами, а их руководство бежало за границу. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

"Все частные банки Афганистана в настоящее время утратили платежеспособность и являются банкротами, за исключением AIB (Afghanistan International Bank - прим. ТАСС), который может и будет использоваться для перевода средств на гуманитарные [нужды]", - написал Салех. Он добавил, что захватившее власть движение "Талибан" (запрещено в РФ) "молча взяло под контроль все банки", а их владельцы и руководители "бежали из страны, опасаясь похищений и пыток".

Бывший вице-президент считает, что "Пакистан (руководство которого он неоднократно обвинял в поддержке талибов - прим. ТАСС) должен вмешаться и спасти свою марионетку от кризиса через вливание денег" в афганскую экономику. "Отправка [в Афганистан] семи грузовиков с пшеницей в неделю - не решение", - отметил он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.