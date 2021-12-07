Греф назвал "чушью" информацию западных СМИ о возможном запрете конвертации рубля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал "небылицами" и "несусветной чушью" информацию западных СМИ о готовящихся новых санкциях против РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля.

"Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают", - заявил Греф журналистам.