Три компании стали резидентами ОЭЗ "Дубна" и "Ступино Квадрат" в Подмосковье

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свидетельства резидентов подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) получили компании ООО "НЦСД", ООО "Мегатех" и ООО "Барилла Рус Продакшн". Они реализуют свои проекты на территории ОЭЗ "Дубна" и "Ступино Квадрат", сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Мы вручили свидетельства трем очень разным компаниям, реализующим проекты в самых разных сферах, - это пищевая промышленность, производство медтехники и цифровая индустрия. Общий объем инвестиций в три проекта превысит 9 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано более 110 рабочих мест. Сегодняшнее вручение - это показательный пример, демонстрирующий огромный и разнообразный инвестиционный потенциал Подмосковья, который привлекателен для инвесторов самых разных промышленных направлений", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В материале поясняется, что одним из новых резидентов ОЭЗ "Дубна" стала компания ООО "НЦСД". Она планирует создать предприятие, которое будет осуществлять разработку технологий и систем хранения, обработки и передачи данных, а также разработку и внедрение сопутствующего программного обеспечения. В рамках реализации проекта резидент построит на территории ОЭЗ современный, высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) общей площадью не менее 20 тыс. кв. метров. Еще одним резидентом "Дубны" станет компания "Мегатех", которая будет заниматься разработкой и производством электрокоагуляторов.

Помимо этого, компания "Барилла" создаст на территории ОЭЗ "Ступино Квадрат" мельничный комплекс по производству муки из твердых сортов пшеницы, которая в дальнейшем будет использована для изготовления макаронных изделий.