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Греф заявил, что надеется на продуктивную работу с VK

Глава Сбербанка сообщил, что дальнейшая судьба совместных активов еще не обсуждалась

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что работа с новыми акционерами VK будет продуктивной. Дальнейшая судьба совместных активов еще не обсуждалась, сообщил он на брифинге журналистам.

"Мы плотно работали с предыдущими акционерами, и очень хочется надеяться, что мы так же конструктивно будем работать и с новым менеджментом VK. <….> Им потребуется какое-то время, чтобы разобраться, и потом мы, наверное, сядем и обсудим, в том числе, наше взаимодействие и сотрудничество в рамках наших общих активов. Пока мы это еще не обсуждали, должны формальные процедуры закончиться, и потом это только будет возможно", - сказал он.​​​​​​

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