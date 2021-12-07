Греф заявил, что надеется на продуктивную работу с VK

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что работа с новыми акционерами VK будет продуктивной. Дальнейшая судьба совместных активов еще не обсуждалась, сообщил он на брифинге журналистам.

"Мы плотно работали с предыдущими акционерами, и очень хочется надеяться, что мы так же конструктивно будем работать и с новым менеджментом VK. <….> Им потребуется какое-то время, чтобы разобраться, и потом мы, наверное, сядем и обсудим, в том числе, наше взаимодействие и сотрудничество в рамках наших общих активов. Пока мы это еще не обсуждали, должны формальные процедуры закончиться, и потом это только будет возможно", - сказал он.​​​​​​