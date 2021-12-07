Минфин обратил внимание на опасность перерастания торговли на бирже в зависимость

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Телефонные линии доверия, куда обращаются люди с проблемами игровой зависимости, стали принимать звонки от торгующих на бирже граждан. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков в рамках выступления на форуме Finopolis 2021.

Он отметил, что сейчас проблема гемблинга (азартной бессистемной торговли, зачастую совершающейся в состоянии потери контроля над собой - прим. ТАСС) касается очень маленького количества граждан. "Но надо на это обращать внимание", - указал Чебесков.

"Гемификация иногда перерастает в геймблинг. Я читал, что есть опросы от телефонных линий, куда звонят люди с проблемами с гемблингом. К ним уже обращаются люди, у которых есть проблемы с торговлей на бирже <…> Здесь нужно обращать внимание, чтобы это не превратилось в зависимость", - добавил он отметив, что рекламные средства участников рынка порой оказывают слишком сильное воздействие на клиентов.

Глава департамента также рассказал, что Минфин стремится направлять инвесторов в пассивные и более долгосрочные инструменты. "Здесь мы совместно с ЦБ и профессиональными участниками рынка обсуждаем налоговое стимулирование, законодательное стимулирование. Недавно президент РФ поручил нам более детально проработать данный вопрос, поэтому скоро мы выйдем с уже более конкретными инициативами - как мы будем аккумулировать именно долгосрочные сбережения", - рассказал представитель министерства.

Минфин также намерен "жестко пресекать мисселинг" и мошенничество на финрынке. "Если один игрок себя плохо повел, то это в долгосрочной перспективе влияет на весь рынок и на всех игроков. Конечно, у нас также есть большая проблема с мошенничеством на финансовом рынке, над этим мы тоже работаем", - добавил он.

Чебесков также отметил, что на сегодняшний день Минфин, Банк России и МВД готовят совместную законодательную инициативу. "На данный момент это касается банков. Там мы разрабатываем, по сути, единое окно, через которое правоохранительные органы будут работать с ЦБ и получать все сведения об счетах, которые используются в целях мошенничества. Таким образом, мы планируем блокировать все эти счета и делать экономически невыгодным для мошенников использовать такие схемы", - сказал глава департамента.