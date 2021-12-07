Чубайс сравнил масштабы последствий энергоперехода с масштабами информационной революции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Масштабы последствий энергоперехода как для отдельного человека, так и для бизнеса аналогичны масштабам информационной революции, которая произошла за последние 30 лет. Об этом сообщил во вторник на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 в "Сколково" специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Он отметил, что для объяснения того, что такое энергопереход, лучшим способом является сопоставление его с чем-то известным, с тем, что большинство уже пережили. Например, с "потрясающим по масштабу явлением, которое называется информационная революция". Чубайс призвал вспомнить первый персональный компьютер и первый мобильный телефон, сравнить информационную сферу сейчас и 30 лет назад, оценить изменения в быту, бизнесе и госуправлении.

"Техносфера состоит из трех элементов - информации, материалов и энергии. <…> Информация 30 лет назад и информация сегодня - это два абсолютно разных мира. <…> Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабам процесса, только не в информации, а в энергии", - сказал спецпредставитель президента.

По его мнению, в рамках энергоперехода примерно в тот же самый срок, за 30 лет, произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов, причем речь идет не только об энергетике. "Речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, речь идет о быте, речь идет вообще о всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные, фундаментальные преобразования. <…> Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит любой бизнес", - подчеркнул он.

Причем ближайшие 10 лет являются ключевыми в этом процессе, считает Чубайс.

Особенности энергоперехода в России

Спецпредставитель президента отметил, что Россия уязвима в плане энергоперехода, поскольку значительную долю ее экономики составляет энергетика. "С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой - у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых не существует вообще", - сказал он.

В качестве примера Чубайс назвал создание отрасли по выработке водорода. "Экспорт водорода из России к 2030 году может приближаться к 50 млрд долл. Это считаю реальным параметром, но [этой отрасли] нет сегодня", - напомнил он о своей оценке экспортного потенциала новой отрасли.

Возобновляемая энергетика, по его словам, "это процентов пять от всего того, что произойдет в России в связи с энергопереходом", но она является драйвером изменений.

И в этой сфере у России огромный потенциал - страна занимает первое место в мире по ветропотенциалу. В российской ветроэнергетике за последние пять лет уже создан весь кластер - генерация, промышленность, наука и образование. Есть возможности и в солнечной энергетике. В частности, Челябинск по инсоляции выше, чем Берлин (Германия является мировым лидером по возобновляемой энергетике). "Только на Дальнем Востоке нам надо будет ввести новых энергомощностей возобновляемой энергетики 40 тыс. МВт", - сказал Чубайс.

Он назвал атомную генерацию важнейшей частью "зеленого перехода". "Мир должен это признать, и я уверен в том, что признает", - подчеркнул специальный представитель президента РФ.

О форуме

Nobel Vision. Open Innovations 2.0 - это эволюционный этап развития международного Форума "Открытые инновации", ставшего за девять лет одной из самых известных и авторитетных дискуссионных площадок, посвященных инновационной тематике. Форум входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России.

В Nobel Vision принимают участие лауреаты Нобелевской, Филдсовской премий, премии Вольфа и других общепризнанных международных наград. Сообщество ученых с мировым именем совместно с руководителями корпораций - ведущих бизнес-игроков наукоемких отраслей - построят на основе состоявшихся на Форуме обсуждений цепочку будущего технологического развития отдельных рынков и различных сфер человеческой жизни.