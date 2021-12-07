Процесс комплексного развития территорий запустят в Воронеже в начале 2022 года

ТАСС, 7 декабря. Власти Воронежской области планируют в начале 2022 года запустить процесс комплексного развития территорий (КРТ), под который выделено порядка 200 га, большая часть - в Воронеже. Об этом сказал в ходе выступления онлайн на совещании по комплексному развитию территорий у зампредседателя Совета Федерации Галины Кареловой губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"У нас потенциальные площадки для доведения механизма КРТ определены, прежде всего, это, конечно, город Воронеж. Порядка 200 га таких площадок у нас насчитывается <...>. Думаю, с начала 2022 года уже активно будем вовлечены в этот процесс", - сказал Гусев.

Он добавил, что по всем площадкам КРТ разработаны мастер-планы с основными показателями территорий и основными требованиями, в регионе завершают корректировку муниципальных нормативных правовых актов для программы. Гусев уточнил, что есть ряд проблем, в том числе по требованиям к архитектурному облику строящихся зданий для жилья. "Мы около двух лет применяли такой механизм <...>, и на сегодня мы свой нормативно-правовой акт отменили [по требованию прокуратуры], возможно, это можно было бы отрегулировать на федеральном уровне", - сказал глава региона.

По его словам, для КРТ проблемой является наличие на этих земельных участках объектов федеральной собственности, особенно неиспользуемых аварийных защитных сооружений гражданской обороны. "Механизм там растягивается на годы точно, а может и на десятилетия <...>. [Или] когда по общему собранию жильцов целый дом может выйти из программы комплексного развития территории, а застройщик в это уже вовлечен, уже потратил средства, уже сформирован проект планировки территории и документы", - сказал Гусев.

Губернатор Воронежской области добавил, что в регионе для поддержки КРТ определены два основных механизма: инвестиционные инфраструктурные кредиты и корректировка инвестиционных программ сетевых организаций. "Мы вовлечены в процесс тестирования с ДОМ.РФ по стандартам комплексного развития территории, по земельным участкам он достаточно большой, у нас там около 50 гектаров, и будет для нас тоже модельный квартал, где месте с жильем будут и объекты обслуживания, рекреации, в том числе будут появляться рабочие места", - сказал Гусев.