Власти Сахалина утвердили климатическую программу до 2025 года

ТАСС, 7 декабря. Власти Сахалинской области первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Принятая климатическая программа Сахалинской области является отправным базовым документом для реализации нашей политики декарбонизации экономики и развития чистой энергетики. При этом мы будем стремиться к гармонии возобновляемой энергетики с традиционными для Сахалина отраслями ископаемого топлива и сырья в сочетании с новыми технологиями сокращения выбросов", - сказал Лимаренко.

В текущем году принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Ранее Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах России.

В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.

Власти Сахалинской области намерены презентовать климатическую программу 14 декабря. В программе, в частности, будет представлена дорожная карта по достижению углеродной нейтральности региона и описаны конкретные мероприятия для этой цели. После этого она появится в открытом доступе.