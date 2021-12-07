Заем ФРП позволит предприятию в Иванове выпускать до 5 тыс. стеклопакетов в сутки

ТАСС, 7 декабря. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем в размере почти 30 млн рублей производителю стеклопакетов "Неогласс" из Ивановской области. Средства позволят на 25% увеличить производство продукции и дополнительно создать 70 рабочих мест, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил финансирование инвестиционного проекта предприятия "Неогласс" по федерально-региональной программе "Проекты развития". Благодаря привлеченному займу предприятие увеличит производство оконных стеклопакетов более чем на 25%, до 4 800 единиц в сутки. Кроме того, компания запустит производство нового вида продукции - широкоформатных и нестандартных стеклопакетов, будет создано 70 рабочих мест", - сообщает пресс-служба.

Общий бюджет проекта составляет 90 млн рублей, из которых 28 млн рублей может составить льготный займ ФРП, еще 12 млн рублей - заем регионального фонда развития промышленности.

Ранее поддержку от ФРП в Ивановской области получили еще два предприятия. Это компания "Фотопринт-Иваново", которая запустит производство полимерного мембранного материала и тканей для спецодежды, спецобуви, спортивного снаряжения, а также предприятие "Стандартпласт", которое планирует вдвое расширить производство комплектующих изделий для автомобильной промышленности из вспененного полипропилена. Реализация проекта позволит полностью заместить импорт этих автокомпонентов, доля ввоза которых сегодня доходит до 30%, и повысить общий уровень локализации производства автомобилей в России.