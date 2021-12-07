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Сбер надеется на регистрацию своей платформы цифровых финактивов до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщал, что банк в 2021 году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться "сберкоин"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбер надеется до конца этого года завершить процедуру регистрации своей платформы для выпуска цифровых финансовых активов, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы подали документы в начале этого года. Мы находимся в постоянном контакте с Центральным банком, обсуждаем разные моменты. Нам очень хочется верить, что до конца текущего года регистрация состоится", - сказал он.

Ранее Греф сообщал, что Сбербанк в 2021 году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться "сберкоин". Также сообщалось, что в 2020 году блокчейн-платформа Сбера стала доступна партнерам банка в режиме "песочницы" для проведения технических экспериментов и подготовки к промышленному использованию.

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