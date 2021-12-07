Темп прироста портфелей физлиц в доверительном управлении был минимальным за три года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Темп прироста портфелей физических лиц в доверительном управлении (ДУ) был минимальным за последние три года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

"При этом темп прироста портфелей физических лиц был минимальным за последние три года и вырос в основном за счет стандартных стратегий управления для квалифицированных инвесторов, в то время как прирост числа неквалифицированных инвесторов практически не привел к росту объемов их портфелей", - говорится в материале.

Влияние на темп роста стоимости портфелей в ДУ оказала низкая доходность облигаций, используемых в большинстве стратегий. Средневзвешенная доходность по крупнейшим стратегиям на горизонте года составила 2,8%, при этом продолжало расти число стратегий, инвестирующих в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), структурные облигации и ETF (биржевые инвестиционные фонды).

Отмечается, что рост клиентской базы в доверительном управлении в III квартале ускорился благодаря маркетинговым акциям одного из управляющих на российском рынке совместно с операторами мобильной связи. Однако это не привело к существенному росту объемов портфелей. По данным ЦБ, на конец квартала количество клиентов в ДУ составило 669 тыс. лиц (+11% за квартал и +39% за год), объем портфелей - 1,8 трлн рублей (+3% за квартал и +24% за год), в том числе портфелей физических лиц - 1,2 трлн рублей (+2% за квартал и +28% за год).

Также в результате маркетинговых акций в отчетном квартале резко выросло число счетов с небольшим объемом активов. По данным опроса управляющих, доля клиентов со средним размером счета от 100 тыс. до 1 млн рублей снизилась за квартал с 56 до 52%, а доля клиентов со счетом менее 10 тыс. рублей выросла с 8 до 15%. В целом по сегменту средний размер портфеля физических лиц в III квартале 2021 года снизился с 1,9 до 1,8 млн рублей, а в рамках стандартных стратегий опустился ниже 0,7 млн рублей. Доля портфелей, управляемых в рамках стандартных стратегий физических лиц, выросла за квартал с 35 до 36% от общего объема портфелей физических лиц.