Догазификация 26 тыс. домовладений на Кубани завершится до 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Догазификация 26 тыс. домовладений в Краснодарском крае завершится в 2023-2024 годах, что превышает установленные президентом сроки. Об этом во вторник сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Трембицкий на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"У нас остаются закрытыми, говоря простым языком, 17 газораспределительных станций (ГРС) на территории девяти муниципальных образований Краснодарского края. С учетом этих закрытых ГРС, догазификация 26 тыс. домовладений завершится не ранее 2023-2024 года. То есть мы уходим за горизонт сроков, установленных по поручению руководителя", - сказал он.

По словам Трембицкого, на данный момент свыше 123 тыс. домовладений в крае включены в план-график по догазификации. Количество заключенных договоров превышает 12 тыс. Пуск газа проведен в 1 057 домовладений.

Он также добавил, что на сегодняшний день порядка 85% территории края газифицировано. Уровень газификации в городах составляет 92,7%, в сельской местности - 75,6%. За последние 5 лет газифицированы 129 населенных пунктов, среди которых 143,5 тыс. домовладений и квартир. По итогам 2020 года из 1 591 населенного пункта, включенного в генеральную схему газификации региона, газифицированы 1 208, 383 остаются без газа, что связано с их удаленностью от административных центров, добавил вице-губернатор.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.