Россия планирует к 2030 году выйти на международный рынок квантовых технологий

МОСКВА, 7 декабря./ТАСС/. Россия планирует выйти на международный рынок квантовых технологий к 2030 году, при этом отставание от стран-лидеров в этой области составит не более двух - трех лет к 2025 году. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе форума "Открытые инновации".

"Мы рассчитываем, что сократим отставание от других стран и глобальных компаний, которые сейчас считаются лидерами. В ближайших планах, 2024 год, демонстрация применений квантовых вычислений на реальных задачах и создание полного стека квантовых вычислений: от аппаратных платформ до программных продуктов и алгоритмов. Мы планируем, что наше отставание составит не более двух-трех лет к 2025 году. Задача 2030 года - коммерциализация технологий и выход на международный рынок", - отметил Паршин.

Он также добавил, что удержание технологического лидерства без развития собственных квантовых технологий будет невозможно в ближайшие 5-10 лет. По данным Росатома, отставание России сейчас составляет примерно 7-10 лет по разным технологиям. По словам Паршина, без квантового компьютера, с помощью традиционного компьютера, в будущем решать актуальные задачи будет невозможно.

"Мы понимаем те проблемы, которые сейчас объективно испытывают наши госкомпании на международном рынке, по доступу к технологиям, к оборудованию, поэтому необходимо обсудить, как мы видим развитие этой технологии, чтобы все поставленные нами задачи были достигнуты", - заключил Паршин.