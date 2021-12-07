Омбудсмен считает, что бизнес в Москве больше не испытывает паники из-за пандемии

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Столичные предприниматели на данный момент не испытывают паники из-за ситуации с пандемией коронавируса, что отражается на снижении количества обращений по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Число обращений за 11 месяцев снизилось в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Это произошло из-за того, что горячих вопросов, связанных с получением поддержки, сейчас меньше. Паники у бизнеса нет, а есть понимание, какие меры поддержки доступны и могут быть направлены на восстановление пострадавших отраслей. Также не происходит активных формирований новых отраслевых сообществ, не поступает обращений коллективных", - сказала она в кулуарах межрегионального юридического форума "Бизнес и государство", который проходит в Саратове.

Как показала статистика, за 11 месяцев 2021 года столичному бизнес-омбудсмену поступило 4 390 обращений (5 066 за тот же период в 2020 году), из них 3 915 устных (4 393) и 100 письменных (169) с предложениями о мерах поддержки и внесении изменений в действующее законодательство, а также 375 письменных жалоб на нарушение прав предпринимателей (504 за аналогичный период 2020 года).

"В то же время, наблюдая снижение количества обращений, нельзя говорить, что проблем стало меньше. Просто мы теперь решаем вопросы системно и на разных уровнях", - пояснила Минеева. В частности, ряд функций по рассмотрению обращений предпринимателей взяли на себя общественные приемные при бизнес-омбудсмене Москвы.

"У нас 31 открыта общественная приемная. Я очень довольна их работой, потому что сейчас часть отраслевых вопросов по мерам поддержки, обсуждению инициатив, рассмотрению кейсов, консультированию предпринимателей общественные приемные берут на себя. В планах - чтобы такие приемные были в каждом административном округе Москвы, пока два округа остаются неохваченными", - добавила Минеева.