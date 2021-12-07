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Титов: подделка цифровой подписи стала системной проблемой при цифровизации бизнеса

Бизнес-омбудсмен отметил, что люди обманом вносят поддельные сведения в отчетность предприятия, получая, например, от контрагентов возврат НДС на структуры-однодневки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Системной проблемой, с которой сталкиваются предприниматели в процессе цифровизации, стала подделка цифровой подписи. Об этом сообщил на пресс-подходе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"Выявили системную проблему. Мы сегодня все входим в эпоху цифровизации, онлайн-работы, в том числе связанной с административными функциями государства, налоговой службы. <...> Уже было два обращения, мы рассматривали, это в принципе обращения и из других регионов Российской Федерации, это подделка цифровой подписи", - сказал он.

Титов добавил, что люди обманом вносят поддельные сведения в отчетность того или иного предприятия, получая, например, от контрагентов возврат НДС на структуры-однодневки. Такие случаи он назвал проблемой нового поколения. Как добавил заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев, по поступившим обращениям было возбуждено уголовное дело. "Это новая практика, она серьезно бьет по правам бизнеса", - отметил Зайцев.

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