Титов: почти 70% представителей бизнеса в РФ не достигли допандемийных финансовых итогов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Практически 70% российских предпринимателей по итогам соцопроса заявили, что не достигли допандемийных показателей 2019 года в бизнесе. Об этом сообщил во вторник на пресс-подходе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который находится в Екатеринбурге с рабочей поездкой.

"Мы провели новые социологические опросы, регулярно опрашиваем бизнес. Пока мы не чувствуем уверенно, что мы вышли из кризиса, и бизнес этого не чувствует. 69% [предпринимателей] нам ответили, что пока их финансовые показатели не достигли уровня 2019 года", - сказал он.

Титов отметил, что при этом в пандемию только 3% опрошенных предпринимателей закрыли свой бизнес, остальные же искали другие формы, перепрофилировали его.