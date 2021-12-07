Эксперты уверены, что маркировка замедлила рост цен на молочные продукты в ноябре

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Цифровая маркировка молочной продукции, которая поэтапно вводится в России с 1 июня, замедлила удорожание товаров в этой категории по итогам ноября. К такому выводу пришли эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), которые провели анализ динамики цен на молочную продукцию на основе данных Росстата, сообщает во вторник пресс-служба оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"До введения маркировки стоимость молочных продуктов показывала стабильный рост. Однако сыры, на которые с 1 июня распространяется маркировка, в ноябре выросли в цене лишь на 1,81%, а молоко стерилизованное, попавшее под маркировку с 1 сентября, - лишь на 1,77%. При этом цены на немаркируемую продукцию увеличивались более быстрыми темпами. Молоко пастеризованное, которое в ноябре не подлежало маркировке, выросло на 1,87%, а сметана - на 2,01%", - говорится в сообщении.

Сырое молоко по итогам ноября подорожало на 2,79%, а за последние 12 месяцев его стоимость выросла на 8,7%. По состоянию на 29 ноября 2021 года литр сырого молока стоил 28 рублей 35 копеек, когда в конце ноября 2020 года его цена составляла 26 рублей и 8 копеек.

"Маркировка приводит к снижению стоимости или замедлению динамики роста цен на продукцию за счет обеления рынка и снижения волатильности цен, зависимой от оборота нелегальной продукции, цены на которую не поддаются контролю. Рост цен на упакованную молочную продукцию не связан с маркировкой и в первую очередь зависит от увеличения стоимости сырья, производственной упаковки, подорожания импортных ветпрепаратов, тарифов на электроэнергию, курса валют. Кроме того, динамика цен на молоко и масло связана со снижением урожайности кормов", - добавили в ЦРПТ.

Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 1 июня в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она распространилась на товары со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - на продукты со сроком годности 40 дней и менее.