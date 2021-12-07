Минимальную ставку в угольной промышленности могут повысить до уровня МРОТ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Возможность повышения минимальной окладной ставки в угольной промышленности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) обсуждают в РФ. Это повлечет за собой рост зарплат в сфере, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на правительственном часе в Государственной думе.

"Сейчас есть предложение относительно того, чтобы сделать минимальную ставку специалиста, осуществляющего деятельность при открытой добыче, в размере минимального размера оплаты труда. Это, в свою очередь, повлечет рост всех дифференцированных ставок, которые идут вверх примерно в 1,8 раза. Совместно с коллегами мы это обсуждаем", - сказал он.

Котяков напомнил, что в понедельник состоялось совещание с участием представителей предприятий угольной отрасли, профильных ведомств, а также Генпрокуратуры, на котором участники договорились о необходимости корректировки отраслевого соглашения и изменения внутренней доли зарплат.

Министр добавил, что после трагедии на шахте "Листвяжная" было проанализировано соглашение в угольной отрасли, которое предполагает формирование принципов оплаты труда. По его словам, формирование зарплаты происходит исходя из условно постоянной и условно переменной частей зарплаты в соотношении 70 на 30.

"В ходе проведенного анализа было выявлено, что часть расходов, которые сейчас отнесены к условно постоянной части, напрямую связаны с объемом выработки на предприятии и должны быть отнесены по всем признакам к условно-переменной части", - отметил Котяков.

Ранее в субботу министр провел рабочую встречу с главой профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком по вопросу регулирования зарплат шахтеров. Он отмечал, что решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную составляющие зарплаты будут выработаны с привлечением представителей профсоюзов и угольнодобывающих предприятий в течение декабря.