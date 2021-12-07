Белоруссия в условиях санкций планирует заместить импорт на $9 млрд

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в условиях западных санкций планирует реализовать проекты в сфере импортозамещения на $9 млрд. Об этом сообщил журналистам во вторник министр экономики страны Александр Червяков.

"На сегодняшний день уже предложено порядка 170 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 13 млрд рублей (около $5,1 млрд) инвестиций. Из этого пула проектов мы выбрали наиболее значимых 47 [проектов] с объемом инвестиций порядка 8 млрд рублей (около $3,1). Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на $9 млрд импортозамещения", - отметил глава Минэкономики.

По его словам, республика в 2021 году столкнулась "с беспрецедентными вызовами" - это пандемия и санкции, которые объявлены в отношении Белоруссии. "В этих условиях, когда нам запрещают свободно торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы должны искать те меры, которые позволяют нивелировать издержки", - сказал Червяков. Особую значимость, по его словам, приобретает в этих обстоятельствах "импортозамещение как инструмент противодействия санкциям".

Министр отметил, что на сегодняшнем заседании президиума будут рассмотрены те предложения, которые позволят более активно развивать импортозамещение и "стимулировать предприятия" к этому. Среди наиболее значимых направлений глава белорусского Минэкономики назвал "увеличение локализации, развитие технологических цепочек, переработку местных сырьевых ресурсов, привлечение малого и среднего бизнеса".

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, в него включены 17 физических лиц и 11 организаций. Министерство финансов США также ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти Великобритании и Канады.