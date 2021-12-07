Бизнес-омбудсмен Москвы представит около ста инициатив в ежегодном докладе мэру

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой мэру города Сергею Собянину находится в финальной стадии формирования. Ожидается, что в итоговый вариант документа по итогам работы в 2021 году войдут около ста инициатив бизнес-сообщества, сообщила во вторник ТАСС сама Минеева.

"Почти готов новый доклад, в который бизнес-сообщество столицы внесло почти 200 инициатив. Конечно, в итоговом варианте будет 80-100 - мы не будем тратить время на то, что точно не пройдет [процедуру согласования со стороны власти]", - отметила она в кулуарах межрегионального юридического форума "Бизнес и государство", проходящего в Саратове.

По ее словам, при составлении доклада за 2021 год использовался новый подход - отраслевой. "То есть от каждой отрасли мы предлагаем свои актуальные инициативы", - уточнила Минеева. Содержание предложений из документа пока не разглашается.

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения делового сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.