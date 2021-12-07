"Газпром" установил рекорд поставок газа в Грецию за 11 месяцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Газпром" за 11 месяцев 2021 года поставил в Грецию рекордный объем газа для этого периода времени - свыше 3 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга. Это уже больше, чем за весь прошлый год.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в ходе встречи сегодня рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

"В частности, речь шла о поставках российского газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года "Газпром" экспортировал в Грецию свыше 3 млрд куб. м газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и больше, чем за весь 2020 год", - отмечает "Газпром".

В 2020 году "Газпром" поставил в Грецию 3 млрд куб. м газа.