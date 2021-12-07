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Пандемия COVID-19
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Кабмин продлил еще на три года упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с ковидом

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что такая мера позволит не допустить нехватки различных расходных материалов: тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России продлило еще на три года упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

"Подготовлено постановление правительства, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, нужных для борьбы с коронавирусом. Он был введен в прошлом апреле и теперь будет действовать еще три года", - сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что такая мера "позволит не допустить нехватки различных расходных материалов: тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких - всего около 450 наименований медицинских изделий".

"Они необходимы, чтобы оказывать помощь заболевшим", - резюмировал премьер.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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