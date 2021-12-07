Гонконгский HSBC стал первым иностранным банком с отделением на Хайнане

ХАЙКОУ, 7 декабря. /ТАСС/. Гонконгский банк HSBC ("Эйч-эс-би-си") открыл отделение в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", он стал первым иностранным банком, открывшим подразделение в свободном порту Хайнань.

Отделение будет специализироваться на обслуживании сделок местных и иностранных предприятий, а также компаний с иностранным участием. Представительство HSBC будет оказывать услуги юридическим лицам по кредитованию и финансированию проектов, осуществлению трансграничных операций, а также консультировать их в сфере управления активами.

"Открытие нового филиала позволит нам лучше удовлетворять день ото дня растущий здесь спрос на трансграничные операции, чтобы предоставить поддержку местным предприятиям в расширении их активности на зарубежных рынках и одновременно с этим содействовать Хайнаню в привлечении еще большего числа передовых международных компаний и иностранных инвестиций", - заявил глава отделения HSBC в Хайкоу Ся Жань.

В конце ноября власти южной китайской провинции Хайнань опубликовали 14-й пятилетний план (2021-2025 годы) по развитию финансовой отрасли региона. Согласно ему, к концу этой пятилетки добавленная стоимость финансового сектора должна превысить 100 млрд юаней (около $15,6 млрд). При этом доля этого сектора в ВРП провинции должна составить 10%, число работающих в сфере финансов организаций должно достичь 1 тыс. единиц, а количество занятых в секторе людей - 120 тыс. человек.