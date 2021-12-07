Экспорт зерна из Волгоградской области вырос вдвое по сравнению с 2020 годом

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Объем прямого экспорта зерна в Волгоградской области за 2021 год составил 400 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом во вторник сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, подводя итоги сельскохозяйственного года.

"Объем прямого экспорта зерна составил 400 тыс. тонн на сумму порядка $95 млн - это в два раза выше результата 2020 года. Эти результаты даже в таких непростых условиях, как сегодня, могут получать только люди, которые по-настоящему любят свою работу, трудятся непосредственно на земле, любят свою землю", - пояснил Бочаров.

Он уточнил, что, помимо зерна, за рубеж также экспортируется масложировая и пищевая продукция, сухая молочная сыворотка и продукты глубокой переработки зерна, в том числе зерна кукурузы, что позволяет региональному АПК инвестировать в развитие материально-технической базы, повышать качество жизни людей, проживающих в сельской местности. Глава региона также отметил, что развитию аграрной отрасли в регионе способствуют активное инвестирование: с 2014 года завершены более 1 100 проектов на сумму около 50 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуются 317 инвестпроектов общей стоимостью 52 млрд рублей.

"Серьезным подспорьем в этой работе является также высокий уровень господдержки, которая по всем направлениям из года в год продолжает оставаться высокой. Еще одним важных факторов повышения эффективности является широкое использование современной техники и оборудования, современных технологий и научных подходов в сельском хозяйстве, в том числе разработанных учеными нашего сельхозуниверситета", - резюмировал Бочаров.