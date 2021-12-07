Число безработных в Саратовской области сократилось в 1,5 раза с начала года

ТАСС, 7 декабря. Численность безработных жителей в Саратовской области сократилась в 1,5 раза и составляет 44,8 тыс. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров на совещании правительства по ситуации на рынке труда, которое транслировалось во вторник онлайн.

"С января этого года численность занятого в экономике области населения увеличилось и составило 1 млн 126 тыс. граждан. Численность безработных снизилась в 1,5 раза и составила 44,8 тыс. граждан. Всего в 2021 году в службу занятости для поиска работы обратились 84 тыс. граждан, почти каждый третий из них был признан безработным", - сообщил Егоров.

Число вакансий с начала года увеличилось с 29 тыс. до 33 тыс. По словам Егорова, это положительно отразилось на снижении напряженности на рынке труда.

В целом уровень безработицы снизился с 3% до 0,8%, отметил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. "Если опираться на этот показатель, то получается, что регион практически победил безработицу. Стоит отметить, соискателей стало меньше - на 26,7 тыс. человек, а количество вакансий выросло до 33,2 тыс. При этом для 10 тыс. жителей трудоспособного возраста работу, видимо, не надо получать. Такой дисбаланс не может не удивлять. Наша задача - найти истинные причины сложившейся ситуации", - отметил Бусаргин.

Среди причин председатель регионального правительства отметил невысокую среднюю зарплату, которая "значительно ниже среднего значения по региону". Так, для рабочих она составляет 21,4 тыс. рублей, для инженеров, технического персонала - 25,6 тыс. рублей. "Однако в банке вакансий есть предложения с зарплатой выше 30 тыс. - это 3 875 вакансий, выше 40 тыс. - 2 641 вакансия и даже 50 тыс. - 2,5 тыс. вакансий. Соискателям не хватает квалификации или у работодателей завышенные требования. На эти вопросы мы должны иметь четкие аргументированные ответы", - сказал Бусаргин, отметив, что еще одной проблемой являются миграционные потоки трудоспособного населения.

Как сообщал ТАСС, уровень безработицы в Саратовской области стал увеличиваться с началом пандемии коронавируса, в июле 2020 года он вырос почти в четыре раза по сравнению с периодом до пандемии. Тогда на учете стояли около 41 тыс. человек. До пандемии безработица находилась на уровне 0,8%.