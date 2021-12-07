Путин по видеосвязи дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о ходе работ и попросил разрешения дать старт.

"Начинайте!" - сказал Путин.

"Начальнику метрополитена - движение запустить!" - объявил Собянин.

По окончании церемонии президент отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км.

"Я уверен, что все это будет реализовано, что все планы будут не только сверстаны, но и задачи, поставленные городским руководством, будут решены. Я желаю всем вам успехов", - заявил Путин.

Новый каркас транспорта Москвы

"Владимир Владимирович, вы в свое время поддержали стратегию развития Центрального транспортного узла - так сейчас называют Московский транспортный узел, <…> через него проходят 60% всех пассажиров России, это огромный объем. Это и железные дороги, и МЦД, и дороги, и авиационные [узлы]. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла, она как бы абсорбирует и объединяет все эти проекты, потому с Большой кольцевой линии будут пересадки на 44 различных направления - это и пригородные железные дороги, и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро", - сказал мэр Сергей Собянин.

Мэр отметил, что проект БКЛ вместе с Московским центральным кольцом является "новым опорным каркасом" всей транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла. "Он самый сложный и самый востребованный. <…> По сути дела, под Москвой построен и строится целый новый подземный город. Всего 150 км тоннелей надо будет пройти", - сказал Собянин.

Он отметил, что при строительстве новых тоннелей и станций столичной подземки "пересекаются действующие линии железной дороги, метрополитена, автомобильные магистрали", что обуславливает организационные и технологические сложности.

"Владимир Владимирович, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку этому проекту и вообще развитию транспортной системы московской агломерации - Центрального транспортного узла. Конечно, спасибо всем, кто участвовал в этом проекте, особенно метростроителям, <…> усилиями которых создаются эти уникальные проекты, и Московскому метрополитену, работникам, которые принимают самое активное участие в развитии метрополитена, затем на их плечи ложится вся сложность эксплуатации одного из самых больших метро в мире", - заключил Собянин.

Сохранить темпы развития метро

По словам Путина, власти Москвы должны и впредь поддерживать высочайшие темпы, с которыми развивается столичное метро.

"За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК", - обратил внимание глава государства.

Он уточнил у Собянина, когда было открыто МЦК. Тот пояснил, что это кольцо было запущено в 2016 году, и сейчас по нему каждый день проезжают около полумиллиона пассажиров. "В полтора раза [метро] стало длиннее, вы мне докладывали совсем недавно. Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь", - подчеркнул президент.

Путин вспомнил о том, как около 10 назад власти обсуждали проблемы, которые "надвигались на Москву", и называли транспортное развитие одним из главных вызовов для столичного руководства. "Делать город более современным, динамичным было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи. Она вам по плечу", - констатировал глава государства, обращаясь к мэру столицы.

Важность новых станций

Президент добавил, что открытие нового участка БКЛ - это очень значимое, приятное, хоть и в будний день, но праздничное событие. "Действительно, впервые в современной истории отечественного метростроения запускается сразу 10 станций. Разумеется, поздравляем вас с этим событием, с этим успехом", - сказал Путин, обращаясь к Собянину и метростроевцам.

По словам главы государства, новые станции заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на западе и юге Москвы, для миллионов людей поездки станут более быстрыми, доступными. В общей сложности теперь будут работать 22 станции Большой кольцевой линии, это почти 44 км путей и 90 км однопутных тоннелей, напомнил Путин. "Гигантская по своим масштабам работа", - оценил президент.

Он продолжил, что после завершения строительства всего объекта БКЛ будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире. "Реализацией такого масштабного, крайне востребованного проекта москвичи по праву могут гордиться", - считает президент. Он добавил, что для исполнения проекта были задействованы все городские службы, привлечены тысячи разных специалистов. Путин поздравил всех причастных с открытием нового участка и поблагодарил за труд. "Общими усилиями вы проделали колоссальную работу. Сегодняшнее событие стало важной вехой в развитии всего столичного метро", - сказал президент.

В заключение он поблагодарил всех, кто задействован в создании московского метро, отметив, что впереди у них еще "много, много работы". "Я не буду сейчас эти цифры называть, но они впечатляют. И я искренне желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго", - подытожил президент.

Об участке

Движение запускается на участке БКЛ от станции "Мневники" до "Каховской". Одновременно первых пассажиров приняла новая станция "Аминьевская" будущего МЦД-4 (Киевское направление МЖД).

Как пояснили в пресс-службе столичного градоначальника, новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций - "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская", которая открыта после реконструкции.