Башкирия изучает вопрос сборки белорусских тракторов в республике для нужд аграриев

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Белорусские гусеничные тракторы могут начать собирать в Башкирии для нужд сельского хозяйства. У региона большая потребность в такой технике, вопрос обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам глава российского региона Радий Хабиров во вторник.

"Крупное предприятие "Башсельхозтехника" уже занимается сборкой колесных тракторов. Нам еще нужны гусеничные тракторы, потому что у нас порядка 7 млн га пашенных земель - это огромные объемы. Поэтому мы с нашими коллегами из Министерства промышленности Беларуси будем прорабатывать вопрос о возможной сборке гусеничных тракторов на базе нашей республики. Это интересно и нам, и белорусским предприятиям", - сообщил Хабиров, уточнив, что он обсуждал этот вопрос с президентом Белоруссии.

Также Башкирии интересны компетенции Белоруссии в беспилотной летательной технике. В регионе начата работа над созданием перспективного проекта - кластера беспилотной авиации, отметил Хабиров.

Свое видение вариантов сотрудничества сторон в ходе встречи с главой российского региона высказал и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. "Первое - это расширение кооперационного сотрудничества промышленных предприятий в области поставок специальной и грузовой техники. Второе направление - взаимодействие в сфере АПК и участие в технической модернизации агропромышленного комплекса Башкортостана. Третье - расширение взаимодействия в сфере нефтехимии. Еще одно направление - сфера строительства. У нас есть хорошие перспективы и опыт работы белорусских строителей в российских регионах. Также можно обсуждать развитие дорожного строительства. Готовы предложить строительство дорог под ключ", - привела слова Головченко пресс-служба главы Башкирии.

Делегация Башкортостана находится в Белоруссии с официальным визитом, целями которого заявлены развитие сотрудничества между властями и бизнесом сторон в нефтехимии, машиностроении, станкостроении, сельском хозяйстве, увеличение товарооборота, укрепление межрегионального взаимодействия. Также в составе делегации республики представители более 50 коммерческих компаний, которые планируют провести переговоры с белорусскими коллегами.