Дрозденко сообщил, что на площадку завода Ford в Ленобласти найден инвестор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Инвестор на площадку завода Ford во Всеволожске Ленинградской области найден. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко.

Ford Sollers 3 июня 2019 года завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Площадка автоконцерна во Всеволожске в Ленинградской области, производившая две модели - Ford Focus и Ford Mondeo, прекратила работу в июне прошлого года.

"Что касается, [площадки] Ford, я немного приоткрою занавес, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем собственника данной площадки, я пока не готов и не имею права, потому что у нас есть соответствующее соглашение, об этом говорить. Я просто знаю, что мы уже приступаем к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придет работать на эти производственные мощности", - сказал он в ходе итоговой пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Несмотря на то, что Ford Sollers завершил производство автомобилей на заводах в Татарстане и Ленинградской области, совместное предприятие Ford и ПАО "Соллерс" было перезапущено на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан). Оно сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.