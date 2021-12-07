Дума приняла в I чтении законопроект об антикоррупционной проверке финомбудсмена

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник поддержала в первом чтении президентский законопроект, который предусматривает включение кандидатов на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки по операциям, счетам и вкладам.

Инициатива устанавливает обязанности граждан, претендующих на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лиц, замещающих данные должности, представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и имуществе их супругов и несовершеннолетних детей.

Документ вносит поправки в закон "Об оперативно-разыскной деятельности", дополняя перечень оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении служащих Банка России, уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (по запросам Банка России и органов, проверяющих достоверность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных указанными лицами). Решение о контроле за расходами лиц, замещающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей принимает глава ЦБ либо уполномоченное им должностное лицо.

Также законопроект возлагает на финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлять ЦБ обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения финансовых уполномоченных к совершению коррупционных правонарушений.

Глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что инициатива распространяет на финансового уполномоченного ограничения, запреты и обязанности, которые предусмотрены антикоррупционным законодательством для всех должностных лиц.

"Эта необходимость вытекает из его правового положения. В частности, решения финансового уполномоченного подлежат обязательному исполнению финансовой организацией, а в случае его неисполнения финуполномоченный выдает удостоверение, которое является исполнительным документом", - отметил депутат. Он также напомнил, что институт финансового уполномоченного появился в России три года назад, финансовый омбудсмен выступает арбитром в спорах между потребителями финансовых услуг и банками на сумму не более 500 тыс. рублей.