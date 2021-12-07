Росздравнадзор заявил, что предотвратит дефицит лекарств в регионах благодаря маркировке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Система маркировки лекарств позволяет отслеживать движение и наличие любых препаратов в медучреждениях, таким образом предотвращая их дефицит. Об этом во вторник сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Система сегодня позволяет четко мониторить не только движение лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Мы можем четко сегодня сказать: сколько, каких лекарственных препаратов, какого срока годности находится в аптечной организации, в каждом лечебном учреждении. И сегодня нам это позволяет, особенно в период пандемии, четко следить за обеспеченностью лекарственными препаратами для оказания медицинской помощи. Срочно принимать управленческие решения", - сказала она на XIV Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2021".

Она отметила, что недавно Росздравнадзор оперативно провел централизованную закупку препарата ремдесивир, чтобы обеспечить им все регионы РФ.

По данным Росздравнадзора, в системе маркировки порядка 90% фармацевтических организаций РФ и 73% медицинских. При этом доля государственных медорганизаций, зарегистрированных в системе, составляет 99%.

"Не в системе только те организации, которые оказывают медицинскую помощь без применения лекарственных средств. Например, мануальная терапия, лечебная физкультура, лечебные осмотры, и те медицинские организации, которые находятся на сегодняшний день в состоянии реорганизации", - добавила Самойлова.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.