Путин заявил, что в 2022 году нужно вернуть инфляцию в России к целевому уровню в 4%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Инфляцию в РФ в 2022 году нужно вернуть к целевому уровню в 4%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%", - сказал он.

Основной акцент в борьбе с инфляцией должен быть на увеличении предложения на рынке, прежде всего по продуктам, заявил Путин. "Нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать все-таки на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров", - сказал он.

Президент позитивно оценивает экономическую динамику в России. "Отмечу, что экономическая динамика в целом позитивная. По итогам десяти месяцев текущего года ВВП вырос на 4,6%", - сказал он.

Глава государства отметил, что это не самый большой, хотя и не самый маленький рост в мире. "Но для нашей действительности, для нашего сегодняшнего дня, для российской экономики - это хороший показатель", - заметил он.

Путин сообщил, что по итогам трех кварталов "инвестиции оказались в плюсе на 7,6%". Объемы кредитования в России, по его словам, тоже не снизились, несмотря на рост ключевой ставки Центрального банка.

Путин констатировал, что правительство выполнило ключевую задачу на текущий год - восстановить рынок труда. Он сообщил, что "занятость в России достигла 72,3 млн человек, что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года". При этом он обратил внимание участников совещания на то, что еще остается множество проблем, над которыми предстоит работать.

Президент поставил задачу повышения потенциальных темпов роста экономики РФ на долгосрочной основе. Путин напомнил, что на прошлой неделе на форуме "Россия зовет!" говорил о стратегической задаче с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ - "это обеспечение уверенного, долгосрочного развития экономики". "Как говорят ваши коллеги, эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста", - обратился президент к участникам совещания.

Он поручил правительству "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов".