Производство винодельческой продукции в России в январе - ноябре снизилось на 15%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Производство винодельческой продукции в России в январе - ноябре 2021 года снизилось на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 54,44 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства винодельческой продукции (всего) в январе - ноябре 2021 года составил 54,44 млн дал (85% от уровня аналогичного периода прошлого года). В ноябре 2021 года произведено 6,26 млн дал (89,9% от уровня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, объем производства шампанских и игристых вин в январе - ноябре 2021 года снизился на 4,2% и составил 11,27 млн дал, в ноябре этот показатель вырос на 23,6%, до 2,01 млн дал. Объем производства тихих вин в январе - ноябре 2021 года снизился на 5,2% и составил 27,25 млн дал, в ноябре он снизился на 1%, до 2,47 млн дал. Объем производства фруктовых (плодовых) вин в январе - ноябре 2021 года снизился на 33,7%, до 12,27 млн дал, в ноябре - на 53,6%, до 0,98 млн дал. Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - ноябре 2021 года составило 5,82 млн дал (снижение на 40,1%,), в ноябре - 0,62 млн дал (снижение на 59,5%).

Объем производства винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, в январе - ноябре 2021 года составил 138,91 тыс. дал, снизившись на 59,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2021 года произведено 3,99 тыс. дал таких напитков, что на 89,3% ниже уровня за ноябрь 2020 года.

В союзе также сообщили о том, что объем производства водки в январе - ноябре 2021 года вырос на 0,1% и составил 71,66 млн дал, в ноябре - на 19,8%, до 9,44 млн дал. Объем производства коньяка в январе - ноябре 2021 года снизился на 3,6% и составил 7,13 млн дал, в ноябре этот показатель вырос на 2,5%, до 0,87 млн дал. Всего, по данным союза, объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - ноябре 2021 года снизился на 1,5% и составил 162,11 млн дал, в ноябре он вырос на 11,9% и достиг 20,33 млн дал.

При этом объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - ноябре 2021 года вырос на 2,7% и составил 94,38 млн дал, в ноябре 2021 года он вырос на 19,6%, до 12,24 млн дал.