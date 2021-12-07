Титов: необходимо соблюдать равенство государственных и частных услуг в медицине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Равенство государственных и частных услуг в медицине необходимо соблюдать. Об этом заявил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с представителями бизнеса в Екатеринбурге.

На встрече к Титову обратился главный врач екатеринбургской больницы "РЖД-Медицина" Сергей Корелин. Он отметил, что в настоящее время Госдума РФ рассматривает законопроект, который передаст полномочия по оказанию оценочных услуг, в частности психиатрического освидетельствования, госкомпаниям. По его словам, это еще больше осложнит работу частным компаниям, приведет к отсутствию конкуренции на рынке, а также кратно увеличит требуемый объем услуг, с чем госорганизации не справятся.

"Это каток, это волна. Государство забирает на себя все эти функции [по оценке] под предлогом того, что населению не нравится, что на этом зарабатывают деньги. <…> Мы всячески сопротивляемся этому, считаем, что в медицине точно должно быть равенство частного и государственного. Но пока идет другой процесс", - сказал он.

Титов попросил направить в его адрес предложения по корректировке законопроекта для проработки путей решения проблемы.