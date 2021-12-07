Госдума одобрила в I чтении порядок оценки соответствия космической техники

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, определяющий порядок оценки соответствия космической техники двойного назначения, которая предназначена для использования в научных и социально-экономических целях. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается ввести новые понятия "космическая система", "космический комплекс", "объекты космической инфраструктуры", "составные части космических систем и космических комплексов", "космическая техника научного и социально-экономического назначения", "космическая техника двойного назначения". Правительство РФ будет утверждать порядок оценки соответствия космической техники, предназначенной для использования в научных и социально-экономических целях. Также правительство будет утверждать порядок аккредитации в области космической деятельности, включая порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке соответствия космической техники и связанных с ней процессов, и порядок аттестации экспертов по аккредитации в области космической деятельности.

Согласно проекту закона, ГК "Роскосмос" организует оценку соответствия космической техники научного и социально-экономического назначения и совместно с Министерством обороны РФ - оценку соответствия космической техники двойного назначения и связанных с ней процессов, работ (услуг) в области космической деятельности. Кроме того, ГК "Роскосмос" также наделяется полномочиями по аккредитации и аттестации экспертов по аккредитации в области космической деятельности.

Законопроект уточняет особенности технического регулирования в области космической деятельности. Исключается норма, устанавливающая выдачу сертификатов на образцы космической техники, а также на оборудование, применяемое при создании и использовании космической техники на основании экспертизы по вопросам космической деятельности.

К предмету регулирования законопроекта не относится космическая техника военного назначения, а также работы (услуги) в области космической деятельности, которые выполняются федеральным органом исполнительной власти по обороне или подведомственными ему организациями по госконтракту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.