Ученые Северного Кавказа будут работать над стратегией развития Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) будут работать над стратегией экономического развития Южной Осетии до 2025 года, а также развитием кадрового потенциала республики. Соответствующие вопросы обсуждались во вторник в ходе встречи председателя правительства Южной Осетии Геннадия Бекоева с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина закавказской республики.

"Наше взаимодействие продолжается многие годы. За это время наши специалисты смогли оказать содействие Юго-Осетинской стороне в правовой сфере, в том числе в подготовке нормативно-правовых актов. В рамках сотрудничества также организовано повышение квалификации государственных и гражданских служащих. Вместе с тем, мы готовы принять участие в разработке стратегии экономического развития республики Южная Осетия до 2025 года", - сказал Беспалов, слова которого приводятся в сообщении.

Ректор СКФУ выразил готовность к продолжению сотрудничества, и рассказал главе правительства о совместной деятельности СКФУ и Юго-Осетинского госуниверситета, планируемых направлениях работы. "Программы повышения квалификации постоянно расширяются, сейчас к ним прибавились такие направления, как химия, биология, строительство, энергетика, информационные технологии. Мы начали сотрудничество и по вопросам управления персоналом, организации документооборота и другим", - уточнил Беспалов.

Бекоев отметил важность межвузовского взаимодействия, подчеркнув, что сотрудничество со СКФУ позволяет решать важные вопросы образования, в целом социально-экономического развития республики, в том числе и по развитию кадрового потенциала. Он также заметил, что в сфере государственной службы идут реформы, совершенствуется законодательная база, и помощь СКФУ в решении этих вопросов актуальна и своевременна.

С 2014 года из Южной Осетии в СКФУ курсы повышения квалификации по разным направлениям подготовки прошли свыше 1300 человек.