Правительство США обсудило сотрудничество с частными компаниями в киберсфере

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Представители правительства США провели в понедельник встречу с американскими технологическими компаниями в Кремниевой долине в Калифорнии и обсудили перспективы укрепления сотрудничества в сфере кибербезопасности. Об этом во вторник сообщила газета Politico.

Со стороны государственных органов во встрече в Пало-Альто участвовали министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, глава Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Джен Истерли, директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис. Частный сектор был представлен 13 технологическими компаниями, такими как Google, телекоммуникационный гигант AT&T, фирмы, специализирующиеся на кибербезопасности, Mandiant и CloudFlare. Беседа продлилась полтора часа, пишет Politico.

С помощью подобных мероприятий власти США намерены укрепить сотрудничество с частными игроками на фоне "растущей угрозы от хакеров, работающих на враждебные государства и криминальные организации". Помимо этого правительство хотело привлечь новых партнеров и убедить их в том, что сотрудничество выгодно самим компаниям. По словам Майоркаса, представители сферы высоких технологий уже довольны качеством и количеством информации о киберугрозах, которую им передает Вашингтон.

"Цель встречи - переход к реальному оперативному сотрудничеству", - рассказал Майоркас в интервью газете. Он добавил, что администрация стремится "повысить уровень гигиены в киберпространстве не только правительства", но и крупных компаний.

Кроме того, как пишет Politico, развитие партнерских отношений с американскими фирмами ослабит для Вашингтона необходимость сотрудничества в сфере кибербезопасности с другими странами, такими как Россия. Во вторник пройдет встреча по видеосвязи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, среди тем которой обозначено киберпространтство.

Как пишет Politico, хотя о результатах курса Вашингтона на сближение с частным сектором говорить пока рано, в администрации Байдена уверены, что по сравнению с предыдущим периодом пребывания демократов в Белом доме уже произошли значительные изменения. Майоркас заявил, что сторонам удалось преодолеть "дефицит доверия", который ранее наблюдался в отношениях властей с технологическими компаниями.