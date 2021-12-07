Путин поручил кабмину подготовить меры для увеличения темпов роста экономики России

Во вторник на совещании по экономическим вопросам глава государства напомнил, что на прошлой неделе на форуме "Россия зовет!" говорил о стратегической задаче с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ - "это обеспечение уверенного, долгосрочного развития экономики". "Как говорят ваши коллеги, эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста", - обратился Путин к участникам совещания.

Он поручил правительству "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов".

"Важно закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы", - указал президент. При этом он отметил, что "решать эту задачу придется в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса".