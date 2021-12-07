Путин поручил кабмину подготовить меры для увеличения темпов роста экономики России

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость повышать потенциальные темпы роста экономики страны на долгосрочной основе.
Во вторник на совещании по экономическим вопросам глава государства напомнил, что на прошлой неделе на форуме "Россия зовет!" говорил о стратегической задаче с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ - "это обеспечение уверенного, долгосрочного развития экономики". "Как говорят ваши коллеги, эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста", - обратился Путин к участникам совещания.
Он поручил правительству "проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов".
"Важно закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы", - указал президент. При этом он отметил, что "решать эту задачу придется в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса".